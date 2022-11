Wiemy, komu zawdzięczamy szkielety. Zagadka sprzed 500 milionów lat rozwiązana

Pierwsze zwierzęta, które tworzyły wapienne szkielety, zostały zrekonstruowane przez naukowców. Ta niełatwa sztuka udała się dzięki skamieniałościom znalezionym w południowych Chinach. Zawierały one dobrze zachowane tkanki miękkie niezbędne do identyfikacji organizmów sprzed ponad 500 milionów lat.

Przez długi czas naukowcy mieli problemy z określeniem, do jakich zwierząt należały. Z uwagi na brak zachowanych tkanek miękkich niemożliwe było jednoznaczne ustalenie nawet tego, z jakimi współczesnymi bezkręgowcami były one najbliżej spokrewnione. Tajemniczemu rodzajowi nadano nazwę Gangtoucunia, a rozwiązanie jego zagadki ukazało się dopiero niedawno na łamach "Proceedings of the Royal Society B".