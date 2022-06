Międzynarodowe badania: megalodony mogły konkurować z żarłaczami białymi o pożywienie

Megalodony żyły od około 23 do 3,6 milionów lat temu. Zamieszkiwały oceany na całym świecie i prawdopodobnie osiągały nawet 20 metrów długości. Dla porównania, największe współczesne żarłacze białe ( Carcharodon carcharias ) rosną do zaledwie sześciu metrów długości.

Zbadali pozostałości szkliwa

- W badanym przedziale czasowym kolagen nie został zachowany, dlatego tradycyjne metody nie były możliwe do przeprowadzenia - wyjaśnił Jeremy McCormack, główny autor badania, naukowiec z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka i Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie.

Badacze pod lupę wzięli pozostałości zwierząt żyjących we wczesnym miocenie (od około 20,4 do 16,0 milionów lat temu) i wczesnym pliocenie (od około 5,3 do 3,6 milionów lat temu). Następnie porównali je z danymi, dotyczącymi współczesnych rekinów.

- Zauważyliśmy pewną spójność w wynikach, co zwiększa nasze zaufanie do metody i sugeruje, że mogą istnieć niewielkie różnice w wartościach izotopów cynku u podstawy morskich sieci pokarmowych - powiedziała Sora Kim, profesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Merced.

Na szczycie łańcucha pokarmowego

- Nasze wyniki pokazują, że zarówno megalodon, jak i jego przodek były rzeczywiście drapieżnikami wierzchołkowymi [a więc znajdującymi się na szczycie łańcucha pokarmowego - przyp. red.] - mówił Michael Griffiths, profesor Uniwersytetu Williama Patersona w stanie New Jersey. - Ale to, co było naprawdę niezwykłe, to fakt, że wartości izotopów cynku z zębów rekina z wczesnego pliocenu z Karoliny Północnej, sugerują w dużej mierze, że wczesne żarłacze białe miały taki sam poziom troficzny, co znacznie większe megalodony - dodał.