"Kosmos jest na wyciągnięcie ręki, nawet jak się siedzi na kanapie"

"Wystarczy wyjść z domu", aby rozpocząć przygodę z kosmosem

Zorze polarne w Polsce

Jednym z najciekawszych zjawisk, o którym mówił Wójcicki, jest obserwacja zórz polarnych. Okazuje się, że coraz częściej można je zauważyć w Polsce. - Rok 2024 i 2025 to czas, kiedy słońce osiąga swoje maksimum aktywności, a to z kolei wpływa na częstsze występowanie zórz polarnych w niższych szerokościach geograficznych, w tym także u nas - powiedział. Wójcicki podkreślił, że warto wiedzieć, kiedy i gdzie obserwować tego rodzaju zjawiska, aby w pełni się nimi cieszyć. Do tego służą specjalne aplikacje mobilne i nowoczesne technologie, które w dzisiejszych czasach ułatwiają obserwacje astronomiczne. - Jeżeli ktoś chce wiedzieć, co znajduje się na niebie w danym momencie, aplikacje mobilne mogą pomóc w odkrywaniu tego. Są to technologie, które pozwalają zrozumieć wiele zjawisk, które w przeciwnym razie byłyby trudne do rozpoznania - dodał. Wspomniał także o nowoczesnych teleskopach, które same wyszukują obiekty na niebie, robiąc zdjęcia i przesyłając je na smartfony użytkowników. To rozwiązanie dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z astronomią bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności.