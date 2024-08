Komary namierzają nas w sposób, o którym nie wiedzieliśmy

Samce komarów są nieszkodliwe, żywią się nektarem kwiatów. Samicom ten bogaty w cukry pokarm też wystarczyłby do życia, ale by złożyć jaja, potrzebują krwi, czyli źródła białka. Wykształciły więc kilka mechanizmów, dzięki którym potrafią lokalizować swoje ofiary.

Eksperyment z dwiema klatkami

Pod lupę wzięto komary egipskie (Aedes aegypti). Ten gatunek roznosi wirusy, które co roku powodują ponad 100 tysięcy śmiertelnych przypadków między innymi dengi, żółtej febry, ziki i gorączki zachodniego Nilu. - Te komary są wyjątkowo utalentowane w znajdowaniu ludzkich żywicieli - zaznaczył dr Nicolas DeBeaubien, który również brał udział w pracy. - To badanie rzuca nowe światło na to, jak to osiągają - dodał.