Gotowanie, które truje miliard ludzi. "Jedna z największych niesprawiedliwości"

Zagrożenie dla kobiet i dzieci

Korzystanie z takich paliw prowadzi do poważnego zanieczyszczenia powietrza - zarówno w domach, jak i na zewnątrz. Wdychane drobne cząstki przenikają do płuc, powodując schorzenia układu oddechowego i krążenia. W Afryce co roku przedwcześnie umiera blisko 815 tysięcy osób - głównie z powodu złej jakości powietrza w pomieszczeniach. Największe konsekwencje ponoszą kobiety i dzieci, które każdego dnia spędzają całe godziny na poszukiwaniu paliwa i podtrzymywaniu ognia, przez co tracą czas, który mogłyby przeznaczyć na pracę lub edukację.