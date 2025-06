Eksplozja megarakiety Elona Muska. "Poważna anomalia"

Megarakieta Starship należąca do SpaceX wybuchła podczas rutynowego testu. Jak przekazała firma, maszyna "doświadczyła poważnej anomalii". Nocne niebo rozświetliły chmury ognia, co można zobaczyć na nagraniach zarejestrowanych przez świadków zdarzenia.

Należąca do firmy SpaceX megarakieta Starship, największa rakieta na świecie, eksplodowała podczas rutynowego testu na terenie centrum lotów kosmicznych w Starbase w Teksasie.

Eksplozja rakiety Starship. Nagrania

Ogień rozświetlił nocne niebo. Eksplozja Starshipa

Eksplozja rakiety Starship

Rakieta "doświadczyła poważnej anomalii". Komunikat SpaceX

Wybuch, do którego doszło w środę o godz. 23 czasu lokalnego (godz. 6 w czwartek w Polsce), potwierdziła firma SpaceX w serwisie X. Rakieta Starship "doświadczyła poważnej anomalii" - przekazano.

"Podczas całej operacji wokół obiektu utrzymywano bezpieczną przestrzeń, a cały personel jest bezpieczny" - poinformowała firma multimiliardera Elona Muska. Dodano, że eksplozja nie stanowiła zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, poproszono ich, by nie zbliżali się do miejsca wybuchu.

Kolejna awaria

To nie pierwsza awaria rakiety Starship - 27 maja pomyślnie wystartowała, ale eksplodowała tuż przed planowanym powrotem na Ziemię. Podczas testów w styczniu i marcu do wybuchów doszło w początkowej fazie lotu. Mieszkańcy Karaibów mogli obserwować wówczas na niebie deszcz żarzących się szczątków rakiety.

Starship to potężna, dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości, największa, jaką dotąd zaprojektowano. Jej pierwszy stopień to booster (moduł nośny) Super Heavy, a drugi to statek kosmiczny Starship. W założeniu rakieta ma wynosić na orbitę największe ładunki.