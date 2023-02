Chcesz mieć lepsze wyniki na studiach? Przesypiaj co najmniej tyle godzin

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences", studenci, którzy śpią mniej niż sześć godzin w ciągu doby, mają wyraźnie niższą średnią ocen na koniec semestru niż ich koledzy, którzy na sen przeznaczają więcej czasu.

Dla uczenia się i zapamiętywania

Dług snu

- Kiedy młody człowiek zaczyna spać poniżej sześciu godzin na dobę, zaciąga swego rodzaju dług snu, który może istotnie pogarszać zdrowie, nawyki związane z nauką, zagrażać całemu organizmowi - podkreślił prof. Creswell. Jak dodał, w wynikach najbardziej zaskakujące było dla niego to, że bez względu na działania mające na celu zlikwidowanie tego efektu, on i tak się utrzymuje. - Popularnym przekonaniem wśród studentów jest to, że nocny sen to strata cennego czasu, który lepiej wykorzystać na imprezy albo naukę. Nasza praca sugeruje, że ograniczenie snu wiąże się jednak z potencjalnie wysokimi kosztami, jakimi - prócz utraty zdrowia - są gorsze wyniki w nauce - dodał.