Pierwszy polski napęd satelitarny rozpoczyna swoją misję

Pierwszy polski napęd satelitarny już niedługo będzie miał możliwość sprawdzić się na orbicie. BOOSTER, bo tak nazywa się urządzenie, wyprodukowała krakowska firma Liftero. Jak mówią inżynierowie, start misji to zwieńczenie 15 miesięcy ciężkiej pracy.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w kosmosie znajdzie się pierwszy polski napęd satelitarny. Urządzenie będzie testowane w ramach misji Transporter-13. Poleci dzięki rakiecie Falcon 9, start zaplanowany jest na sobotę, kiedy w Polsce będzie godzina 7.39.

"Bardzo ważna misja"

"Harmonogram misji oznaczał, że Liftero musiało dostarczyć gotowy sprzęt do października 2024. Cały rozwój od kartki papieru do gotowości do lotu w kosmos zajął więc tylko 15 miesięcy" - podali w oświadczeniu inżynierowie firmy.