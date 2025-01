Weekend pod znakiem opadów, również śniegu. Co czeka nas później

Weekend przyniesie sporą zmianę w pogodzie. Czeka nas ochłodzenie, poza tym pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W nowym tygodniu aura w Polsce trochę się zmieni.

Sobota zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, na wschodzie również deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie Polski do 4-5 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Na północnym wschodzie w porywach osiągnie do 40 km/h.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, wystąpią słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu (poniżej jednego centymetra). Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na wschodzie kraju do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 3-4 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek na zachodzie i w centrum Polski dopisze pogodna aura, zaś na wschodzie niebo spowite będzie chmurami. Nie będzie padać. Temperatura w najcieplejszy momencie dnia wyniesie od 0-1 st. C na wschodzie kraju do 4-5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zmienny, słaby.

Pogoda na środę

W środę na zachodzie i w centrum kraju będzie pogodnie, na wschodzie spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nie pojawią się opady. Termometry wskażą maksymalnie od 2-3 st. C na wschodzie kraju do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje zmienny, słaby wiatr.

