Woda zalała posesje, piwnice, bulwary. "Cały czas walczymy, pompujemy wodę na okrągło"

Śląsk to jeden z regionów, gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja w związku z ulewnymi opadami deszczu. W środę od rana strażacy w regionie interweniowali 225 razy, wypompowując wodę z zalanych posesji, dróg i piwnic. Najwięcej zdarzeń związanych z pogodą zanotowano od rana w powiecie żywieckim - 54, bielskim - 38, cieszyńskim - 24 i tarnogórskim - 17 - poinformowała w środę po południu rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska.

Natomiast na obszarze całego kraju we wtorek straż pożarna odnotowała 1999 interwencji związanych z opadami deszczu oraz silnym wiatrem - przekazał w środę rano brygadier Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Jak wspomniał Kierzkowski, najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw śląskiego - 558, małopolskiego - 476, świętokrzyskiego - 406, a także łódzkiego - 193. Nikt nie został ranny.

"Cały czas walczymy, pompujemy wodę na okrągło"

W województwie śląskim zalane zostały między innymi Lędziny. - Woda wdziera się do piwnicy. Cały czas walczymy, pompujemy wodę na okrągło, już chyba 24 godziny. Domek gospodarczy jest zalany, powywoziliśmy wszystkie sprzęty i więcej nie możemy nic zrobić - mówiła mieszkanka Lędzin pani Bernadetta.

Jak opowiadał pan Mariusz, woda zalała kotłownię w jego domu. - Jest niesprawna, nie ma ogrzewania - mówił. Jak dodał, trzy tygodnie temu doszło do podobnej sytuacji.

W związku z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych na rzekach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ogłosił we wtorek pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego oraz Bielska-Białej - podał wieczorem Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Małopolska: zalane Bulwary w Krakowie

Tymczasowy zbiornik retencyjny uchronił mieszkańców krakowskiego Bieżanowa

Na potoku Malinówka utworzony został tymczasowy zbiornik retencyjny, dzięki któremu udało się uchronić przed możliwym zalaniem budynki na krakowskim Bieżanowie. Zbiornik retencyjny na potoku przy ul. Blacharskiej utworzony został po to, by zatrzymać przepływ znacznej ilości wody, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom krakowskiej dzielnicy, poszkodowanym z powodu ulewnych deszczy.

- Bardzo zależało nam na tym, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie, które spowoduje zatrzymanie fali na rzece Malinówka zanim dotrze ona do zbiornika przeciwpowodziowego - wyjaśnił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas środowego briefingu prasowego.

- Oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe, ale w ocenie naszych ekspertów, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli wydziału bezpieczeństwa, jest ono bezpieczne - zadeklarował wojewoda.

Będzie ono stosowane co najmniej do przyszłego roku, kiedy mają rozpocząć się prace nad zbiornikiem Malinówka I i Malinówka II. Ponadto utworzone mają zostać też inne zbiorniki retencyjne - również na rzece Serafa. Ich zadaniem będzie wspomaganie działania zbiornika Serafa I, a tym samym uchronienie w przyszłość mieszkańców Bieżanowa przed ewentualnymi podtopieniami.

Na Wiśle za dużo wody, by działał prom

Z powodu wysokiego poziomu Wisły przestał kursować prom Drogowiec w rejonie Spytkowic - podało w środę starostwo w Wadowicach, do którego należy jednostka. Przeprawa skraca drogę między miejscowościami po obu stronach rzeki o kilkadziesiąt kilometrów. Gdy nie funkcjonuje, mieszkańcy okolicy muszą korzystać z wielkokilometrowych objazdów.

- Prom Drogowiec, kursujący w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty, nie będzie kursował do odwołania - poinformowało starostwo.

Interwencje na Podkarpaciu

- Najczęściej były to pompowania wody z piwnic i ulic oraz udrażnianie przepustów drogowych. Strażacy najwięcej wyjazdów mieli w powiatach dębickim, tarnobrzeskim, jasielskim i mieleckim - dodał rzecznik.

Zalane sanatoria w województwie świętokrzyskim

Zalane piwnice domów, nieprzejezdne drogi i podtopione uzdrowiska w Busku-Zdroju to efekt wtorkowych ulewnych opadów w woj. świętokrzyskim. Jak poinformowano we wtorek, do godziny 21 tego dnia strażacy podjęli blisko 400 interwencji.