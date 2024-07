Rekordowa liczba tornad w rejonie Chicago. Odnotowano ich aż 24

W poniedziałek w hrabstwie Cook, do którego należy Chicago, uformowały się 24 tornada - podała amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS). Tym samym padł nowy rekord liczby powstałych tornad na tym terenie jednego dnia. Poprzednie rekordy dla tego obszaru wynosiły 22 tornada. Padły one 30 czerwca 2014 roku i 31 marca 2023 roku. Jak podkreśla lokalna telewizja WGN, najsilniejszym z tornad towarzyszyła prędkość wiatru sięgająca od 178 do 217 kilometrów na godzinę. Zerwane zostały linie energetyczne, które zamknęły fragment autostrady Interstate 55, a także spowodowały liczne wypadki w tym rejonie.