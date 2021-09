Pogoda na jutro - 9 września. Słońce w całym kraju, miejscami gorąco

Pogoda na jutro: w czwartek na niebie będzie królować słońce. W niektórych regionach kraju zrobi się wręcz gorąco, termometry wskażą maksymalnie do 27 stopni Celsjusza.

W nocy lokalnie możliwe są mgły i zamglenia, poza tym będzie pogodne. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje ze słabą siłą, z kierunku południowo-wschodniego.