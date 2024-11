- Jechałem akurat do pracy, kiedy z daleka zobaczyłem duże białe zwierzę. Początkowo myślałem, że to może koń, który komuś uciekł albo duży pies, ale gdy podjechałem bliżej, zobaczyłem poroże. Daniel wszedł między zabudowania, wyszedł na jezdnię, na chwilę zatrzymał się przed moją maską i od razu poszedł dalej w swoją stronę. Ledwie zdążyłem wyciągnąć telefon, żeby go nagrać - opisywał niecodzienne spotkanie Reporter24. Jak zaznaczył pan Patryk, Żernica to mała miejscowość, dookoła jest dużo pól i lasów, a związku z tym również rozmaitej zwierzyny..