Alarmy na południu kraju. Tu zrobi się zimno

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury przy gruncie poniżej 0 st. C. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3 st. C, przy gruncie od -3 do -1 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 23 we wtorek do godz. 6 w środę.