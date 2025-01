Wójcicki przekazał, że "najfajniejsze przeloty będziemy mogli obserwować do następnego wtorku (28 stycznia)". Co więcej, każdego wieczoru nad naszymi głowami ISS pojawi się dwukrotnie. Pierwszy przelot nie będzie jednak tak spektakularny jak późniejszy.

"Stacja podczas swoich przelotów osiągnie jasność do ok. -4 mag [magnitudo, jednostka stosowana do określania jasności obiektów astronomicznych - przyp. red.]. Będzie więc tak jasna, jak świecąca nad południowo-zachodnim horyzontem Wenus. Absolutnie nie sposób będzie ją przeoczyć!" - przekazał ekspert.