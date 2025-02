Katy Perry poleci w kosmos

W załodze także Lauren Sanchez

"Katy jest zaszczycona, że ​​może być częścią pierwszej całkowicie kobiecej załogi Blue Origin i ma nadzieję, że jej podróż zachęci jej córkę i innych do sięgania do gwiazd, dosłownie i w przenośni" - napisała firma Blue Origin w oświadczeniu. Katy Perry jest gwiazdą muzyki popularnej, jej utwory są słuchane przez miliony fanów. Wśród najbardziej znanych znajdują się "I kissed a girl" czy "Last Friday Night". Do piosenkarki dołączą dziennikarka Gayle King, producentka filmowa Kerianne Flynn, była naukowczyni z NASA Aisha Bowe, badaczka bioastronautyki Amanda Nguyen, a dowódczynią misji będzie Lauren Sanchez, dziennikarka i partnerka założyciela Blue Origin Jeffa Bezosa. Od czasu samotnego lotu kosmicznego Walentiny Tierieszkowej, który miał miejsce w 1963 roku, żaden lot kosmiczny nie miał wyłącznie kobiecej załogi.