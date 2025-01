Jest supergigantem, wygląda jak Darth Vader i żyje u wybrzeży Wietnamu

Naukowcy odkryli u wybrzeży Wietnamu nowy gatunek skorupiaka. Nazwano go Bathynomus vaderi, na cześć Dartha Vadera z filmu "Gwiezdne wojny". Osobniki te osiągają długość 32,5 centymetra i ważą ponad kilogram.

Bathynomus vaderi występuje w wodach Morza Południowochińskiego. Naukowcy zauważyli, że jego głowa przypomina hełm noszony przez Dartha Vadera, dlatego drugi człon nazwy nawiązuje do kultowego złoczyńcy z sagi "Gwiezdne wojny". Skorupiak ten osiąga długość 32,5 centymetra i way ponad kilogram. Artykuł, w którym badacze opisują Bathynomus vaderi, został opublikowany we wtorek w czasopiśmie "ZooKeys".