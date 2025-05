Niepokojący raport o ekstremalnych upałach

Organizacja non profit CEEW opublikowała we wtorek niepokojący raport. Wynika z niego, że blisko 60 procent indyjskich dystryktów, zamieszkanych przez trzy czwarte ludności kraju, jest narażonych na wysokie lub bardzo wysokie ryzyko związane z ekstremalnymi upałami. Rosnąca temperatura powietrza i wilgotność względna mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie mieszkańców Indii.

W raporcie opublikowanym we wtorek przez organizację non profit Council on Energy, Environment and Water (CEEW) z siedzibą w Nowym Delhi naukowcy opisali, jakie regiony Indii są i będą najbardziej narażone na duże i ekstremalne fale upałów.