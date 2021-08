Huragan Ida odwrócił bieg rzeki Missisipi. "Niezwykle rzadkie"

Ida jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona uderzył w Luizjanę w niedzielę około godziny 12 czasu lokalnego (godz. 19 w Polsce). Prędkość wiatru osiągała wówczas 240 kilometrów na godzinę. Lokalne media poinformowały, że o godzinie 21 miejscowego czasu huragan osłabł do kategorii drugiej, a prędkość wiatru spadła do 177 km/h. W poniedziałek natomiast żywioł stracił na sile na tyle, by móc określać go jako burzę tropikalną, z porywami wiatru dochodzącymi do 95 km/h.