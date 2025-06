Będzie gorąco i burzowo. Pogoda na 5 dni

Najbliższe dni przyniosą bardzo ciepłą, ale jednocześnie dynamiczną pogodę. Na termometrach zobaczymy nawet do 28 stopni Celsjusza, ale w wielu miejscach pojawią się burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek na wschodzie i południowym wschodzie kraju przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Uwaga: podczas burz suma opadów może sięgnąć nawet 30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podlasiu, przez 23-24 st. C w centrum, do 24-25 st. C na zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr. Na ogół będzie on umiarkowany, tylko w burzach - silny i porywisty.

W środę dominować będzie pochmurna aura. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Termometry wskażą maksymalnie od 24-26 st. C w pasie północnym do 27-28 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni i południowy, umiarkowany. Silniej powieje podczas burzy.

Porgnozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na drugą część tygodnia

Pochmurno będzie także w czwartek. Przelotne opady i burze wystąpią na wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 22-24 st. C w pasie północnym Polski do 26-27 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr. Tylko w burzach będzie silny.

W piątek możemy spodziewać pogodnej aury. Jedynie na północy i wschodzie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 st. C w pasie północnym do 25-27 st. C na południu kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, w burzach silny.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie - z rozpogodzeniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu i burzami, zwłaszcza na południu kraju. Na termometrach zobaczymy od 20-21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26-27 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr, który tylko w burzach będzie silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:Franciszek Wajdzik

Źródło: tvnmeteo.pl