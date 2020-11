Posłuchajcie, jak beczą daniele

Pełnia Niebieskiego Księżyca na Waszych zdjęciach - 01-11-2020 Ostatniej nocy na niebie mogliśmy podziwiać niezwykle rzadkie zjawisko - Niebieski Księżyc. Zdarza się zwykle raz na 2,5 roku. To, jak malowniczo się prezentował, pokazaliście nam wysyłając swoje relacje na Kontakt 24. czytaj dalej

Bekowisko to okres godowy danieli zwyczajnych (łac. Dama dama), który przypada na połowę października i trwa do połowy listopada. W czasie jego trwania samce, czyli byki, wydają wtedy z siebie charakterystyczne, chrapliwe odgłosy nazywane beczeniem.

Od Reportera 24 Marka otrzymaliśmy na Kontakt 24 nagranie przedstawiające właśnie takie zachowanie daniela zaobserwowanego w lesie na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo (województwo wielkopolskie).

Ruja danieli

Daniel jest gatunkiem stadnym. W okresie letnim byki łączą się w grupy, a łanie chodzą w odrębnych chmarach. Gdy rozpoczyna się okres godowy, odszukują stada samic, czyli łań. Każdy byk stara się zdobyć własną chmarę liczącą kilka łań. W tym czasie toczą między sobą walki, podczas których bronią swoich zdobyczy przed konkurentami.

Na czas bekowiska samiec wykopuje specjalne wgłębienia, w których oddaje mocz. Po pewnym czasie unosi się z niego nieprzyjemny zapach, który wabi samice. Daniel niemal nic nie je i potrafi stracić nawet do 20 procent swojej masy ciała. Łanie same wybierają dla siebie kandydatów do godów. W stopniowo pogłębianych przez byka dołkach dochodzi do kopulacji.

Marek Baumgart Okres godowy danieli