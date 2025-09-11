Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie

Koza Jo z zoo w Green Bay w Wisconsin Źródło: NEW Zoo & Adventure Park

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Koziołek o imieniu Jo z zoo w Green Bay w amerykańskim stanie Wisconsin swoją dużą popularność wśród internautów zawdzięcza niepodrabialnemu spojrzeniu. Zdjęcie podopiecznego, jakie zoo umieściło w swoich mediach społecznościowych, zdobyło już miliony wyświetleń.

Kto nie ma złych zdjęć?

Na zdjęciu uwagę przykuwają zwłaszcza szeroko otwarte oczy zwierzęcia, wręcz "wytrzeszczone" oraz usta wykrzywione w podkówkę. To właśnie ta mina wywołała lawinę komentarzy oraz stała się inspiracją do tworzenia memów.

- Oto wyjątkowy, bardzo przystojny i uroczy koziołek o imieniu Jo - przedstawiła go Angela Kawski, pracowniczka NEW Zoo & Adventure Park w Green Bay w Wisconsin.

Internauci błyskawicznie zaczęli wykorzystywać zdjęcie Jo w żartobliwych porównaniach - jako ilustrację różnicy między idealnym zdjęciem do prawa jazdy a tym rzeczywiście zrobionym w urzędzie, czy też jako typową wakacyjną fotografię, którą mąż robi swojej żonie. Jak zauważa Kawski, siła tego zdjęcia tkwi w uniwersalności.

- Kto nie miał złego zdjęcia? Myślę, że wszyscy poczuliśmy się jak Jo przynajmniej raz w życiu - wskazała.

Sometimes, no matter how much you try to look cute, you're just not ready when the camera goes off. As Jo can attest. 🤣 Posted by NEW Zoo & Adventure Park on Thursday, August 28, 2025 Rozwiń

Y’all are having so much fun with Jo’s photo! We’re loving the reactions. Jo is such an adorable, playful goat who... Posted by NEW Zoo & Adventure Park on Monday, September 1, 2025 Rozwiń

Ta gwiazda nie gwiazdorzy

Pomimo błyskawicznie zdobytej sławy Jo pozostaje sobą - nie stroi fochów, a wręcz chętnie pozuje do nowych zdjęć. Jak zauważają pracownicy zoo, to jeden z najbardziej rozrywkowych i sympatycznych mieszkańców ogrodu.

Zoo w Green Bay zyskało nieoczekiwaną promocję, a Jo stał się kolejnym przykładem na to, jak w erze mediów społecznościowych nawet zwykłe zwierzę potrafi w kilka dni stać się viralową sensacją.

ZOBACZ TEŻ: Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą