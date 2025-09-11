Logo TVN24
Ciekawostki

Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie

Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Koza Jo z zoo w Green Bay w Wisconsin
Źródło: NEW Zoo & Adventure Park
Koziołek Jo z zoo w Wisconsin podbija internet dzięki swojej niepodrabialnej minie. Zdjęcie zwierzęcia stało się viralem, zdobyło miliony wyświetleń i błyskawicznie przerodziło się w inspirację dla niezliczonych memów.

Koziołek o imieniu Jo z zoo w Green Bay w amerykańskim stanie Wisconsin swoją dużą popularność wśród internautów zawdzięcza niepodrabialnemu spojrzeniu. Zdjęcie podopiecznego, jakie zoo umieściło w swoich mediach społecznościowych, zdobyło już miliony wyświetleń.

Kto nie ma złych zdjęć?

Na zdjęciu uwagę przykuwają zwłaszcza szeroko otwarte oczy zwierzęcia, wręcz "wytrzeszczone" oraz usta wykrzywione w podkówkę. To właśnie ta mina wywołała lawinę komentarzy oraz stała się inspiracją do tworzenia memów.

- Oto wyjątkowy, bardzo przystojny i uroczy koziołek o imieniu Jo - przedstawiła go Angela Kawski, pracowniczka NEW Zoo & Adventure Park w Green Bay w Wisconsin.

Internauci błyskawicznie zaczęli wykorzystywać zdjęcie Jo w żartobliwych porównaniach - jako ilustrację różnicy między idealnym zdjęciem do prawa jazdy a tym rzeczywiście zrobionym w urzędzie, czy też jako typową wakacyjną fotografię, którą mąż robi swojej żonie. Jak zauważa Kawski, siła tego zdjęcia tkwi w uniwersalności.

- Kto nie miał złego zdjęcia? Myślę, że wszyscy poczuliśmy się jak Jo przynajmniej raz w życiu - wskazała.

Ta gwiazda nie gwiazdorzy

Pomimo błyskawicznie zdobytej sławy Jo pozostaje sobą - nie stroi fochów, a wręcz chętnie pozuje do nowych zdjęć. Jak zauważają pracownicy zoo, to jeden z najbardziej rozrywkowych i sympatycznych mieszkańców ogrodu.

Zoo w Green Bay zyskało nieoczekiwaną promocję, a Jo stał się kolejnym przykładem na to, jak w erze mediów społecznościowych nawet zwykłe zwierzę potrafi w kilka dni stać się viralową sensacją.

ZOBACZ TEŻ: Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: NEW Zoo & Adventure Park

