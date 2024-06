Jak przetrwać gorącą noc? 20 sposobów

Do Polski dotarła fala upałów. W jej szczycie temperatura może sięgnąć aż 34 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej niemal całą Polskę objął ostrzeżeniami drugiego stopnia w związku z upałami. W najbliższym czasie czekają nas również tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 st. C. Ludzki organizm w takich warunkach trudniej się regeneruje.

Rady na gorącą noc

Jak zaznacza w rozmowie z "The Independent" dr Nerina Ramlakhan, ekspertka do spraw snu, optymalna temperatura w sypialni to od 16 do 21 st. C. Latem zdarza się, że temperatura minimalna wynosi dużo więcej, dlatego też brytyjski dziennik po rozmowach z ekspertami przedstawił 20 rozwiązań, dzięki którym łatwiej będzie nam zasnąć i wypocząć w czasie bardzo ciepłej nocy.