Po prawie 40 latach powróciła makabryczna moda

Dziwne zachowanie orek po raz pierwszy zaobserwowano w 1987 roku. Trend ten rozpoczęła jedna samica. Według ekspertów z organizacji non profit ORCA, wkrótce później już wszyscy członkowie stada zaczęli nosić "kapelusze" z martwych łososi. Jak się okazuje, makabryczna moda powróciła. W zeszłym miesiącu naukowcy i obserwatorzy wielorybów zauważyli orki pływające z martwymi rybami na głowach w wodach południowej części zatoki Puget Sound i u wybrzeży Point No Point w stanie Waszyngton. Eksperci nie wiedzą, czy i tym razem ten trend rozpowszechni się u całego stada.

- Przypuszczamy, że osobniki, które już kiedyś wykazywały to zachowanie, znowu zaczęły to robić - powiedział w rozmowie z portalem New Scientist Andrew Foote, ekolog z Uniwersytetu w Oslo w Norwegii.