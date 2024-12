Tysiące osób świętowały w sobotę o świcie przesilenie zimowe, czyli moment rozpoczęcia astronomicznej zimy i zarazem najkrótszy dzień roku na półkuli północnej, na stanowisku archeologicznym Stonehenge w Wielkiej Brytanii.

Około 4500 zebranych w strojach druidów i folklorystycznych, szamanów i pogan oraz inni zainteresowani zgodnie z wielowiekową tradycją zjawiło się w tym kompleksie neolitycznym mimo mroźnej i mglistej pogody. Z okazji przesilenia zimowego gościom wyjątkowo pozwolono dotykać kamieni Stonehenge. - Stonehenge zostało zbudowane tak, by (jego oś) stała zgodnie z kierunkiem wschodu słońca podczas przesileń - powiedziała agencji AFP Heather Sebira z organizacji English Heritage, która zarządza kompleksem. Jak zaznaczyła przesilenie zimowe było ważniejsze od letniego. Dla chłopów mieszkających w pobliżu symbolizowało ono początek nowego roku i wydłużania się dnia, czemu towarzyszyło wielkie święto.

Tłumy świętowały przesilenie zimowe w brytyjskim Stonehenge PAP/EPA/TOLGA AKMEN

- To moment odnowy, odrodzenia, wchodzimy w nowy rok, a jednocześnie rozmyślamy nad tym, co się wydarzyło w roku minionym - powiedział AFP 31-letni Chris Smith, który po raz pierwszy świętował przesilenie zimowe w tym miejscu.

Według English Heritage blisko 100 tysięcy osób z całego świata oglądało w sobotę obchody w Stonehenge online w czasie rzeczywistym.

Astronomiczna zima zaczęła się 21 grudnia o godzinie 10.20. Potrwa do czwartku 20 marca do godz. 10.01, kiedy to zacznie się astronomiczna wiosna.

Co ciekawe, w trakcie naszej zimy Ziemia wcale nie jest najdalej od Słońca. 4 stycznia o godz. 14.28 przejdzie przez peryhelium, czyli punkt orbity położony najbliżej naszej dziennej gwiazdy. Będzie to dystans 147,1 milionów kilometrów. Pokazuje to, że pory roku nie są efektem zmian odległości naszej planety od Słońca. Dzieje się tak dlatego, że orbita naszej planety jest bliska kołowej i różnice w dystansie od gwiazdy są niewielkie. Gdyby orbita ziemska była mocno wydłużona wtedy oczywiście miałoby to wyraźny wpływ na panującą temperaturę i tym samym pory roku.

Wciąż kryje wiele tajemnic

Stonehenge to najsłynniejsza megalityczna budowla na świecie. Znajduje się w pobliżu miasta Salisbury na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszy etap budowy rozpoczął się pięć tysięcy lat temu, a kolejne zmiany wprowadzano przez dwa tysiące lat.

Stonehenge nadal kryje w sobie wiele sekretów. W tym roku opublikowano wyniki badania, z którego wynika, że 6-tonowy blok kamienny znajdujący się w środku kompleksu, nazywany Kamieniem Ołtwarzowym, został sprowadzony z odległego o ponad 700 kilometrów miejsca w północno-wschodniej Szkocji, a nie z Walii.

Wciąż nie wiadomo, do czego wykorzystywano Kamień Ołtarzowy. - Nazywa się go tak, ponieważ jest płaski jak stół, ale nie wiemy, do czego dokładnie był używany. Wiemy, że oświetla go zachodzące słońce w czasie przesilenia - powiedział profesor geologii izotopowej Chris Kirkland.

