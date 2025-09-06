W tym kraju pioruny biją na odwrót

6 września 2025, 11:09
Źródło:
ENEX, NOS
Pioruny w Niderlandach przebiegają odwrotnie niż w innych częściach świata
Pioruny w Niderlandach przebiegają odwrotnie niż w innych częściach świata
ENEX
Pioruny w Niderlandach przebiegają odwrotnie niż w innych częściach świataENEX

Holenderscy naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia - w ich kraju wyładowania atmosferyczne są odwrócone do góry nogami w porównaniu do wielu innych części świata. Teraz próbują się dowiedzieć, dlaczego tak jest.

PogodaDługoterminowaWeekend

Badacze z firmy ASTRON i naukowcy z Uniwersytetu w Groningen precyzyjnie mierzyli uderzenia piorunów z wykorzystaniem radioteleskopu LOFAR w Drenthe i tworzyli ich trójwymiarowe modele. W ten sposób dokonali zaskakującego odkrycia - w Holandii pioruny poruszają się odwrotnie niż w wielu innych miejscach na świecie. Początkowo badacze nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli, ale kolejne pomiary dały ten sam wynik.

Pioruny do góry nogami

Wbrew temu, co można sądzić, pioruny nie zawsze wędrują w dół. Jak wyjaśnił Olaf Scholten z Uniwersytetu w Groningen, który brał udział w badaniach, niemal wszystkie obserwacje dokonane na tej niderlandzkiej uczelni pokazują, że wyładowania atmosferyczne poruszają się poziomo i bardzo rzadko docierają do ziemi.

Chmury burzowe składają się z cząstek o ładunku ujemnym i dodatnim. Piorun zawsze rozpoczyna się w obszarze o ładunku ujemnym i rozprzestrzenia do obszaru o ładunku dodatnim. Zazwyczaj ten pierwszy znajduje się na dole, a ten drugi na szczycie chmury. W Holandii przeważnie jest jednak odwrotnie, co wpływa na kierunek rozprzestrzeniania się wyładowań.

Wizualizacja powstawania piorunówENEX

Będą dalej badać "odwrócone" pioruny

Na razie ani Scholten, ani inne osoby biorące udział w badaniach nie są w stanie wyjaśnić tego fenomenu. Obserwacje badaczy z firmy ASTRON i Uniwersytetu w Groningen przyciągnęły uwagę Niderlandzkiego Królewskiego Instytutu Meteorologicznego (KNMI).

- Podejrzewamy, że nie dotyczy to wyłącznie burz w Niderlandach, ale także w regionach o podobnych warunkach meteorologicznych - powiedział rzecznik KNMI.

Brian Hare z firmy ASTRON, uczestnik obserwacji przyznał, że pioruny są trudne do badania, a większość prac na ich temat powstaje w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia, gdzie występują najsilniejsze wyładowania. W Holandii takie burze występują bardzo rzadko.

Obserwacje niderlandzkich naukowców zdumiały także ich amerykańskich kolegów po fachu. Zadeklarowali oni, że chcą przyjechać do Holandii, aby pomóc im rozwikłać tajemnicę "odwrotnych" piorunów.

Autorka/Autor:kp

Źródło: ENEX, NOS

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Holandiaburze
Pozostałe wiadomości

Burze przetaczały się w piątek nad Polską. Jak przekazali strażacy, w całym kraju przeprowadzono 480 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Od naszych czytelników otrzymaliśmy materiały z załamania pogody.

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 6 września 2025, 7:24
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz, PAP

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W dużej części kraju sobota ma przynieść gwałtowne zjawiska pogodowe - burze, ulewy i grad. Ponadto w niektórych rejonach będzie upalnie.

Deszczowy front wędruje nad Polską. Ostrzeżenia IMGW

Deszczowy front wędruje nad Polską. Ostrzeżenia IMGW

6 września 2025, 6:53
Aktualizacja: 6 września 2025, 11:45
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Gdzie jest burza? W sobotę 6.09 w części kraju od rana pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Burzom towarzyszą opady deszczu oraz silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Błyska się, miejscami ulewnie pada

Gdzie jest burza? Błyska się, miejscami ulewnie pada

6 września 2025, 7:44
Aktualizacja: 6 września 2025, 11:12
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

Sobota to kolejny dzień, który upłynie pod znakiem gwałtownych zjawisk pogodowych. Jak opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, nad Polską znajduje się "uwięziony" front atmosferyczny niosący opady, lokalnie także burze. Po jego zaniknięciu czeka nas jednak wyraźna zmiana na plus.

Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi

Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi

6 września 2025, 9:45
Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl

Lodowce Pamiru w Azji Środkowej były do tej pory uważane za najbardziej odporne na zmiany klimatu. Okazuje się jednak, że gwałtownie topnieją, co stwarza zagrożenie zarówno dla globalnego klimatu, jak i milionów mieszkańców regionu.

Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją

Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją

6 września 2025, 8:43
Źródło:
PAP

Pogoda na dziś. W sobotę 6.09 w części kraju będzie padać i grzmieć. W drugiej części dnia prognozowane są jednak rozpogodzenia. Miejscami będzie chłodno - temperatura nie przekroczy 19 stopni.

Pogoda na dziś - sobota, 6.09. Polska podzieli się na chłodną i gorącą

Pogoda na dziś - sobota, 6.09. Polska podzieli się na chłodną i gorącą

6 września 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

"Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma". Możliwe więc, że aura właśnie rekompensuje Polsce letnie chłody. W pierwszych dniach września temperatura wzrasta u nas do blisko 30 stopni i jeszcze nie raz tę wartość osiągnie bądź przekroczy.

To może być naprawdę gorący wrzesień

To może być naprawdę gorący wrzesień

5 września 2025, 8:47
Źródło:
TVN24+

W piątek do Japonii dotarła burza tropikalna Peipah, która przyniosła silny wiatr i opady deszczu. Żywioł spowodował wiele szkód w kilku prefekturach: uszkodził budynki, przewrócił samochody i zakłócił kursowanie pociągów.

Wiatr przewracał samochody

Wiatr przewracał samochody

5 września 2025, 16:46
Źródło:
Japan Today, ENEX

W weekend pogoda nie będzie nas rozpieszczać. W wielu regionach kraju popada deszcz, pojawią się też burze. Nowy tydzień przyniesie odmianę pogody.

Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę

Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę

5 września 2025, 16:13
Źródło:
tvnmeteo.pl

Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała kolejny biuletyn dotyczący jakości powietrza i zmian klimatu. Ostrzega w nim przede wszystkim przed "koktajlem czarownic" uwalnianym przez pożary lasów.

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

5 września 2025, 15:21
Źródło:
WMO, France 24

W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne - całkowite zaćmienie Księżyca. Dojdzie do niego w najbliższą niedzielę. Sprawdź, kiedy warto spojrzeć w niebo. 

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

5 września 2025, 10:43
Źródło:
timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl, Z głową w gwiazdach

Deszcz, błoto i sparaliżowane ulice - miasto Los Cabos w północno-zachodnim Meksyku zmaga się ze skutkami huraganu Lorena, który przyniósł ulewy i silny wiatr, mimo że ominął miasto o kilkaset kilometrów.

Paraliż miasta po przejściu huraganu

Paraliż miasta po przejściu huraganu

5 września 2025, 11:38
Źródło:
Reuters, NHC

Dwunastoletni Sadiq, cudem wydobyty spod gruzów zawalonego domu, stał się jednym z symboli tragedii, jaka dotknęła wschodni Afganistan. Seria potężnych trzęsień ziemi pochłonęła tam w ciągu czterech dni ponad dwa tysiące ofiar, pozostawiając setki rodzin bez dachu nad głową.

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

5 września 2025, 12:39
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

W hrabstwie Franklin w amerykańskim stanie Arkansas 72-letni mężczyzna został ciężko ranny w wyniku ataku niedźwiedzia czarnego. Zwierzę musiało zostać zastrzelone. Według lokalnych władz tego typu zdarzenia na tym obszarze zdarzają się bardzo rzadko.

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

5 września 2025, 9:47
Źródło:
KFSM, Arkansas Times

Poziom wody w rzekach położonych w prowincji Pendżab w Pakistanie jest niebezpiecznie wysoki. Z tego powodu w ciągu ostatniej doby ewakuowano z tego regionu ponad pół miliona osób - podała agencja informacyjna AP, powołując się na lokalnych urzędników.

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

4 września 2025, 19:58
Źródło:
PAP, AP News

W północnej części Indii doszło do osunięcia się ziemi. Jak poinformowały lokalne władze, zginęła co najmniej jedna osoba, a sześć zostało uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

4 września 2025, 17:36
Źródło:
Reuters

U wybrzeży Florydy doszło do ataku rekina na 8-latka, który uprawiał snorkeling. Stało się to na oczach jego ojca.

Rekin ugryzł 8-latka

Rekin ugryzł 8-latka

4 września 2025, 16:59
Źródło:
CNN, ABC News

Niezwykle jasny meteor przeleciał nad Polską. Jego lot został zarejestrowany przez kamery systemu Skytinel. Bolid był widoczny w wielu miejscach kraju.

Świetlista kula nad Polską

Świetlista kula nad Polską

4 września 2025, 15:03
Źródło:
Skytinel, tvnmeteo.pl

Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Afganistanie wzrósł w czwartek do ponad 2200 osób. Służby wciąż poszukują ocalałych we wschodnich prowincjach. W obliczu rosnących potrzeb i ograniczonych środków na pomoc, mieszkańcy mierzą się z pogłębiającym kryzysem humanitarnym.

Nie żyje już ponad dwa tysiące osób. "Wszystko zostało obrócone w ruinę"

Nie żyje już ponad dwa tysiące osób. "Wszystko zostało obrócone w ruinę"

4 września 2025, 13:38
Źródło:
Reuters, PAP

Ogromne wąwozy stają się coraz większym zagrożeniem dla mieszkańców afrykańskich miast - ostrzegają naukowcy. Najnowsze badanie przeprowadzone w Demokratycznej Republice Konga pokazuje olbrzymią skalę problemu. Eksperci ostrzegają, że jeśli to zagrożenie geologiczne nie zostanie powstrzymane w kolejnych latach, miliony osób będą musiały opuścić swoje domy.

Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

4 września 2025, 12:18
Źródło:
phys.org

Skrzydlaty lew będący symbolem Wenecji został wykonany w Chinach i odbył długą wędrówkę do Europy - zasugerowali włoscy badacze. Do jego przybycia na Stary Kontynent mogli przyczynić się ojciec Marco Polo oraz chiński cesarz Kubilaj-chan.

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

4 września 2025, 14:14
Źródło:
phys.org, livescience.com

Północne regiony Kalifornii zmagają się z falą pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Według służb ogień zajął już ponad 5500 hektarów terenu na terenie trzech hrabstw. Płomienie zniszczyły między innymi zabytkową jednostkę osadniczą, która powstała w okresie gorączki złota.

Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

4 września 2025, 7:51
Źródło:
CNN, AP, The Guardian, Reuters

W zoo w Portland w stanie Oregon doszło do niecodziennej sytuacji - lwica zauważyła ukrytą kamerę i zaczęła ją gryźć, pokazując widzom wnętrze swojej paszczy. Wideo opublikowane w mediach społecznościowych chętnie komentowali internauci.

Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

4 września 2025, 13:09
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Po raz pierwszy od czterech dekad u wybrzeży Panamy nie pojawiły się chłodne i bogate w składniki odżywcze wody głębinowe - poinformowali naukowcy ze Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). Cykliczne dotąd zjawisko pozytywnie wpływało między innymi na wydajne rybołówstwo, a także chroniło rafy koralowe przed stresem cieplnym.

Czegoś takiego nie było tutaj przez co najmniej 40 lat

Czegoś takiego nie było tutaj przez co najmniej 40 lat

4 września 2025, 9:22
Źródło:
PAP, STRI

Gorące, suche i wietrzne lata, które przyczyniły się do najgorszych pożarów na Półwyspie Iberyjskim od co najmniej trzech dekad, będą znacznie częstsze - alarmują eksperci World Weather Attribution. Jako powód podają zmiany klimatu wywołane przez człowieka.

"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik

"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik

4 września 2025, 11:17
Źródło:
Reuters, The Guardian

Prawie 40 lat po oderwaniu się od Antarktydy, A23a, największa i najstarsza góra lodowa świata się rozpada. Zdaniem naukowców z British Antarctic Survey (BAS), masa lodu zniknie w ciągu kilku tygodni.

Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni

Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni

3 września 2025, 19:31
Źródło:
PAP, CNN, AFP