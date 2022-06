Budzisz się przed tym, jak zadzwoni budzik? To też jest forma bezsenności

Wiele osób wie, jak to jest obudzić się zbyt wcześnie, a więc na długo przed tym, jak zadzwonił budzik. Ponowne zaśnięcie może okazać się trudne, dlatego też specjaliści podpowiadają, jak sobie z tym radzić.

Według amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia od 10 do 30 procent światowej populacji narzeka na bezsenność. Z badania przeprowadzonego w 2009 roku między innymi przez Uniwersytet Stanforda wynika, że osoby cierpiące na bezsenność mogą zmagać się z kombinacją różnych problemów. Niektórzy nie mogą zasnąć, inni budzą się w nocy i zbyt wcześnie rano, są też ludzie, którzy narzekają tylko na wczesne pobudki. Jak zwraca uwagę w rozmowie z CNN specjalistka od snu Rebbeca Robbins z Harvard Medical School, szczególnie frustrujące dla osób mających kłopoty ze snem jest budzenie się przed dźwiękiem budzika. Gdy budzimy na kilka minut przed alarmem, najczęściej nie możemy pozwolić sobie na powrót do snu, ale jeśli dzieje się to na kilka godzin przed wstaniem, warto wykorzystać techniki, które pozwolą nam zasnąć ponownie.