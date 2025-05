Ten czynnik najczęściej zaostrza astmę u dzieci

Astma to jedna z najczęstszych chorób układu oddechowego, która ma wiele przyczyn i czynników wyzwalających. Najczęściej występuje astma alergiczna powodowana przez występujące przez cały rok alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt czy pleśnie. Inne postacie tej choroby to astma niealergiczna, w której nie wykrywa się udziału alergenów, oraz bardzo groźna astma eozynofilowa – z podwyższonym poziomem eozynofilów we krwi. W Polsce z tą chorobą żyje około dwóch milionów osób.

Jak się chronić

- Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i towarzystwa naukowe rekomendują zarówno chorym na astmę, jak i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) szczepienia ochronne. Nieprawdą jest, że obniżają one odporność. Przeciwnie – dzięki nim chorzy rzadziej się "zaostrzają", a jeśli nawet dojdzie do infekcji, to ich płuca czy serce nie zostaną uszkodzone - zaznacza przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POChP dr hab. Piotr Dąbrowiecki.