Czy bliźnięta mogą mieć alergię na to samo?

Bliźnięta łączy wiele wspólnego. Czy dwie osoby, które mają te same geny, mogą mieć alergię na te same rzeczy? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wiosenne kichanie z powodu pyłków, czy problemy z oddychaniem wywołane określonym pokarmem, alergie są spowodowane kombinacją genów i oddziaływaniem środowiska. Im więcej jest rzeczy wspólnych dla dwóch osób, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będą one uczulone na te same rzeczy. Bliźnięta są bardziej narażone na alergie ze względu na to, co mają ze sobą wspólnego. Są jednak pewne czynniki, które sprawiają, że nie jest to tak oczywiste.