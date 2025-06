Znika bułgarski lew. Jest zapowiedź rządu

Obowiązującą do końca roku walutą w Bułgarii jest lew, który został wprowadzony w 1881 roku. Od nowego roku ma wejść euro.

Znika bułgarski lew, wchodzi euro

- Ważne, by rozwiać obawy ludzi i firm w małych miejscowościach związane z trzema rzeczami: dochodami, oszczędnościami i wydatkami - powiedział Żelazkow, cytowany przez bułgarską agencję informacyjną BTA.

Bułgarski premier zapewnił, że władze będą zdecydowanie reagować na wszelkie próby nieuzasadnionego podnoszenia cen; w szczególności w odniesieniu do podstawowych towarów i usług. Żelazkow powiedział też, że nie ma powodu, by obywatele zaczęli naprędce wydawać oszczędności, i zaapelował, by nie ulegać próbom manipulacji.