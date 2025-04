Wyjątkowa aukcja. Zegarek z Titanica na sprzedaż

Zegarek z Titanica na sprzedaż

Zegarek zostanie wystawiony na sprzedaż w sobotę, 26 kwietnia na aukcji prowadzonej przez Henry Aldridge and Son w Devizes, w hrabstwie Wiltshire w Wielkiej Brytanii. Cena wywoławcza to 18 tysięcy funtów (ok. 90 tys. zł), choć dom aukcyjny szacuje, że w wyniku licytacji jego wartość może wynieść 30-50 tys. funtów (ok. 150-250 tys. zł).