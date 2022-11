Śląskie otwiera biuro w Abu Zabi. "Atut korzystny dla biznesu"

Województwo śląskie otworzyło w czwartek swoje biuro regionalne w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – wynika z facebookowych wpisów na profilu urzędu marszałkowskiego tego regionu. - To atut, który z pewnością będzie korzystny dla biznesu - przekonywał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Nowe biuro w Abu Zabi

Zamieszczono także cytat marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego. - Umacniamy międzynarodowe relacje gospodarcze na Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym. Przedsiębiorcy ze Śląskiego mogą korzystać z usług Regionalnego Biura w Abu Zabi. To atut, który z pewnością będzie korzystny dla biznesu – mówi Chełstowski, cytowany we wpisie.

W czwartek o trwającej w Abu Zabi misji gospodarczej poinformował też na swoim facebookowym profilu należący do samorządu woj. śląskiego Fundusz Górnośląski. Jak podano, w misji współorganizowanej z urzędem marszałkowskim uczestniczą m.in. marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego, wiceprezesi Funduszu Górnośląskiego Jacek Miketa i Łukasz Oprawski oraz dyrektor i pracownicy wydziału współpracy zagranicznej Funduszu.

"Misja jest adresowana do śląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, działających w branżach energetyki, przemysłu 4.0 oraz IT i ICT" – podano na profilu Funduszu Górnośląskiego wymieniając, że biorą w niej udział przedstawiciele firm: APA, Patentus, KSK developments, Lekom, Trashstock, ArchiTube, Imoli, Martech Plus, Hyper View, P.I. Computer Center, Formed oraz Emibig.