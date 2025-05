Setki tysięcy wakatów. "Czy ktoś podejmie pracę?"

W związku z cłami w Ameryce rośnie liczba zamówień u małych i średnich producentów - pisze "Wall Street Journal". Dziennik podkreśla jednak, że firmy mają duży problem ze znalezieniem pracowników, co stawia pod znakiem zapytania realizację zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczących powrotu fabryk i miejsc pracy do USA. Liczba wakatów w zakładach produkcyjnych sięga obecnie ponad pół miliona.

"Czy ktoś podejmie pracę w fabrykach, których powrotu do Ameryki chce Trump?" - zastanawia się w tytule dziennik. Jak przypomniał "WSJ", Trump zapowiadał, że obłożenie innych krajów cłami skłoni firmy do potężnych inwestycji w Ameryce i do przeniesienia fabryk.