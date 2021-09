Kryzys paliwowy na Wyspach. Wojsko postawione w stan gotowości

Wielka Brytania - stacje paliw

Branża paliwowa spodziewa się, że popyt w najbliższych dniach powróci do normalnego poziomu. "Ponieważ w wielu samochodach znajduje się teraz więcej paliwa niż zwykle, spodziewamy się, że w najbliższych dniach popyt powróci do normalnego poziomu, co zmniejszy presję na stacje paliw. Zachęcamy wszystkich do kupowania paliwa jak wcześniej" - napisały firmy paliwowe we wspólnym oświadczeniu.