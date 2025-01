Media: zostali aresztowani przez błąd sztucznej inteligencji

Co najmniej osiem osób w USA zostało aresztowanych z powodu błędnego zidentyfikowania przez oprogramowanie rozpoznawania twarzy - przekazał "Washington Post". Amerykańska policja korzysta ze sztucznej inteligencji (AI) do zatrzymywania podejrzanych, przy czym nie ma konieczności posiadania innych dowodów.

Błędne aresztowania z powodu wskazania przez AI

Jak ustaliła gazeta, w ośmiu znanych przypadkach niesłusznego aresztowania policja, opierając się na identyfikacji twarzy przez narzędzia AI, nie podjęła co najmniej jednego z podstawowych działań śledczych. Gdyby jednak sprawdziła alibi, porównała znaki szczególne, zbadała dowody DNA lub odciski palców, tych osiem osób można było by wykluczyć jako podejrzanych jeszcze przed aresztowaniem.

AI działa niemal doskonale w warunkach laboratoryjnych

"WP" przyznał, że oprogramowanie do rozpoznawania twarzy działa niemal doskonale w warunkach laboratoryjnych, z wykorzystaniem wyraźnych zdjęć porównawczych. Jednak, jak zauważyła Katie Kinsey, badaczka z wydziału prawa uniwersytetu NYU, nie przeprowadzono niezależnych testów sprawdzających dokładność technologii stosowanej do odczytania niewyraźnych zdjęć z monitoringu. Z tego powodu trudno jest ocenić, jak często technologia wadliwie rozpoznaje twarz.

Co więcej, badacze odkryli, że osoby korzystające z narzędzi AI mogą ulegać skłonności do ślepego ufania podejmowanym przez nie decyzjom. W badaniach neurobiologów z University College of London badani wybierali jako najbardziej podobne do wzoru te odciski palców, które komputer wskazał im jako pierwsze.