Zakaz TikToka coraz bliżej. Jest decyzja sądu

Przekonywali oni, że kontrola Chin nad popularną platformą stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA z powodu możliwości zbierania przez TikTok i wysyłania do Chin danych użytkowników oraz potencjalnej możliwości manipulowania treściami przez chińskie władze.

Sąd uznał, że zagrożenie jest realne ze względu na obowiązujące w Chinach prawo zacierające granicę między władzami i prywatnymi firmami, a także wykorzystywanie przez ChRL kampanii cybernetycznych do realizacji swoich interesów i podważania demokracji w innych krajach.

"W tym przypadku rząd obcego kraju grozi zniekształceniem wolności słowa w ważnym medium komunikacji. Wykorzystując hybrydową strategię handlową, ChRL zajęła pozycję umożliwiającą jej manipulowanie dyskursem publicznym na TikToku we własnych celach. (...) jest to sprzeczne z podstawami wolności słowa" - orzekł sąd.

TikTok nie składa broni

Decyzja sądu w Waszyngtonie nie musi być ostatnią odsłoną w sporze. TikTok w oświadczeniu już zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego , i ostrzegł, że ustawa zakazująca jego działalności w USA doprowadzi do "cenzurowania narodu amerykańskiego".

Nie jest jednak jasne, co stanie się po objęciu władzy przez Donalda Trumpa. Prezydent elekt już w pierwszej kadencji usiłował zmusić ByteDance do sprzedaży aplikacji za pomocą rozporządzenia, lecz ruch ten został zablokowany przez sądy. W tegorocznej kampanii wyborczej Trump mocno sprzeciwiał się zakazaniu TikToka; wcześniej uzyskał wsparcie finansowe od największego mniejszościowego inwestora w platformę, miliardera Jeffa Yassa.

Nowy prezydent ma wstrzymać zakaz

Według "Washington Post" Trump będzie starał się wstrzymać zakaz TikToka. Alan Rozenshtein, były doradca resortu sprawiedliwości, powiedział dziennikowi, że przyszły prezydent może starać się przekonać Kongres do zniesienia prawa, polecić nowej prokuratorce generalnej, by go nie egzekwowała, albo zadeklarować, że ByteDance spełnił warunki sprzedaży platformy wymienione w ustawie.