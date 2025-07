"Trump ponowił swoją groźbę"

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł we wtorek o 0,37 proc. i wyniósł 44 240,76 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,07 proc. i wyniósł 6225,52 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,03 proc. do 20 418,46 pkt.

Donald Trump zapowiada kolejne cła

Inwestorzy oceniają ostatnie informacje dotyczące polityki handlowej USA. Prezydent Donald Trump podał we wpisie w mediach społecznościowych, że nie zamierza już przedłużać nowego terminu wejścia w życie tzw. ceł wzajemnych dla partnerów handlowych, który przypada na 1 sierpnia.

Trump zapowiedział, że najprawdopodobniej za dwa dni skieruje do Unii Europejskiej pismo w sprawie ceł. Wyraził też opinię, że Unia traktuje teraz Stany Zjednoczone "bardzo miło".

Podczas posiedzenia gabinetu sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że - do tej pory - USA otrzymały w tym roku z ceł około 100 mld dolarów, a do końca roku kwota ta może wzrosnąć do 300 mld dolarów.