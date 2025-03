"Szokujący" plan w Niemczech

- Myślę, że jeżeli oni, mówię o nowych władzach niemieckich, nie dokonają zmian w tym zakresie i nie pobudzą gospodarki do życia, to czeka Niemcy niekorzystna zmiana polityczna, związana ze zniecierpliwieniem społeczeństwa - powiedział członek RPP.

Niemcy chcą poluzować pasa

Bundestag zbierze się we wtorek jeszcze w starym składzie - takim, w jakim został wybrany jesienią 2021 roku. "Matematycznie rzecz biorąc, CDU/CSU, SPD i Zieloni mają większość dwóch trzecich głosów w Bundestagu XX kadencji, co jest warunkiem wstępnym zmiany Ustawy Zasadniczej. Same liczby nie gwarantują jednak, że głosowanie (w tej sprawie) zakończy się sukcesem" - zauważa dziennik "Sueddeutsche Zeitung". "Deputowani muszą się stawić i zagłosować zgodnie z wolą liderów swoich frakcji. Nie jest to jednak pewne" - pisze "SZ". "Wielu posłów opuści Bundestag najpóźniej do końca miesiąca. Niektórzy z nich mogą być zatem niewrażliwi na naciski ze strony swojej partii i frakcji parlamentarnej, aby głosować za kompromisem, który właśnie został osiągnięty" - dodaje.

Przemysław Litwiniuk o stopach procentowych

Przemysław Litwiniuk był na antenie RMF 24 pytany także o to, czy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe do lipca tego roku. - Nie jest to scenariusz wykluczony, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że tego typu inicjatywa zostanie poddana pod głosowanie Rady - stwierdził. Podkreślił, że ostatnie tygodnie przynoszą wiele informacji, "które nakazują korygować takie spojrzenie w przyszłość, które było mniej optymistyczne z przebiegu ścieżki inflacji". - Dzisiaj wiemy więcej, za miesiąc będziemy wiedzieć jeszcze więcej, jeżeli chodzi na przykład o zjawiska na rynku pracy. To pozwoli na podejmowanie decyzji niezależnie od dotychczas deklarowanych kierunków - dodał. Dopytywany o to, czy RPP będzie obniżać cyklicznie stopy procentowe czy jednak nastąpi jedynie ich korekta, podkreślił, że "to będą kroki objęte cyklem". - Sądzę, że można się spodziewać kroczącego obniżania poziomu stóp procentowych - stwierdził. - Jest wiele argumentów, które pozwalają sądzić, że takie decyzje będą korzystne dla polskiej gospodarki, a zarazem nie uchybią celowi, jaki przyświeca Narodowemu Bankowi Polskiemu - podsumował.