"Wall Street Journal", "New York Post", a także brytyjski "Times" czy "Sun", czy wreszcie znana konserwatywna telewizja "Fox" - to tylko kilka ze stu tytułów, nad którym kontrolę sprawują spółki Ruperta Murdocha.

Zmiana w sukcesji

Walka w sądzie

Nie spodobało się to pozostałej trójce, która skierowała sprawę do sądu, o czym informował "The New York Times". Dziennik opublikował także dokumenty dotyczące szczegółów sprawy. Wynika z nich, że Murdoch zdecydował się niedawno na zmianę zapisów dotyczących prawa głosu czworga jego dzieci do decydowania przyszłości jego firmy w w funduszu powierniczym Murdoch Family Trust.