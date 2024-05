Gazprom wyprzedaje majątek

czytaj dalej

W kwietniu zarejestrowano 86 696 używanych aut sprowadzonych z zagranicy - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Dodał, że jest to wzrost o 39,1 procent rok do roku. Kierunkiem, który rośnie najbardziej to Stany Zjednoczone, sprowadzamy o trzy czwarte więcej aut zza oceanu niż przed rokiem.