Reuters: Trump chce ogłosić porozumienie z Ukrainą

Donald Trump wygłosi przemówienie podczas połączonej sesji obu izb amerykańskiego Kongresu. Na żywo wystąpienie oglądać będzie można na antenie TVN24 i w TVN24 GO. Początek transmisji w środę o godzinie 3 w nocy.

O tym, że Trump chce ogłosić porozumienie, agencję poinformowały trzy źródła, ostrzegając, że umowa nie została jeszcze podpisana i sytuacja może ulec zmianie. Według źródeł Reutersa USA i Ukraina przygotowują się do podpisania umowy w sprawie minerałów we wtorek.

Nie jest jasne, czy porozumienie w tej kwestii oznaczać będzie przywrócenie wstrzymanej przez USA w poniedziałek pomocy wojskowej dla Ukrainy. Reuters donosi też, że nie są znane warunki umowy, która w pierwotnej wersji miała zakładać otrzymanie przez kontrolowany przez USA fundusz 500 mld dolarów z wpływów z eksploatacji ukraińskich zasobów naturalnych. Później kształt umowy miał zostać zmieniony: fundusz miał należeć do obu krajów, zostać przeznaczony na odbudowę i inwestycje w Ukrainę, a warunki jego funkcjonowania miały być zawarte w osobnej przyszłej umowie.

Piątkowe spotkanie w Gabinecie Owalnym

Konferencja prasowa Trumpa i Zełenskiego została odwołana. Do zapowiadanego podpisania umowy o dostępie amerykańskich firm wydobywczych do eksploatacji metali ziem rzadkich na Ukrainie nie doszło, a Zełenski opuścił Biały Dom.

We wtorek Zełenski opublikował na X wpis wskazujący, że Ukraina była gotowa podpisać umowę. "Nasze spotkanie w Waszyngtonie, w Białym Domu w piątek, nie przebiegło tak jak powinno" - stwierdził Zełenski w swoim poście. "Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego tak szybko, jak to możliwe, aby przybliżyć trwały pokój" - zaznaczył.