Prezydent Panamy o oświadczeniu władz USA. "Niedopuszczalne"

Okręty należące do rządu USA nie zostały zwolnione z opłat za przepływanie przez Kanał Panamski - podkreśliła panamska agencja zarządzająca kanałem. Prezydent Panamy skrytykował Departament Stanu USA, który wcześniej informował o negocjacyjnym sukcesie.

"W odpowiedzi na publikację Departamentu Stanu, zarząd Kanału Panamskiego, który jest upoważniony do ustalania opłat za przepływ przez kanał, informuje, że nie wprowadził w nich żadnych zmian" - napisała w oświadczeniu agencja administrująca kanałem.

Panama a ogłoszenie Departamentu Stanu USA

- Departament Stanu wydaje ważne i instytucjonalne oświadczenie, a to podmiot, który kieruje polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych pod rządami prezydenta USA, i jest to (oświadczenie - red.) oparte na fałszu, a to niedopuszczalne. Po prostu niedopuszczalne - powiedział cytowany przez CNN Mulino na czwartkowej konferencji prasowej.