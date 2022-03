Finlandia zawiesza połączenie kolejowe z Rosją

Zawieszenie pociągów między Helsinkami a Sankt Petersburgiem

- Dotychczas utrzymywaliśmy ruch kolejowy na tej linii zgodnie z wytycznymi władz, aby umożliwić Finom bezpieczny powrót do kraju. W ciągu ostatnich tygodni osoby, które chciały opuścić Rosję, już zdążyły to zrobić - wskazał szef departamentu przewozów pasażerskich w VR Topi Simola.

Fińska minister aktywów państwowych Tytti Tuppurainen przekazała Reutersowi, że jednym z powodów, dla których do tej pory utrzymywano pociągi na trasie Helsinki-Sankt Petersburg, było umożliwienie Finom z Rosji powrotu do domu. "Teraz widać, że sytuacja zmieniła się w przypadku Allegro i kontynuacja ruchu nie jest już odpowiednia z punktu widzenia państwowego właściciela" - napisała w przesłanym oświadczeniu.

Pociągiem zamiast samolotem

Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku rosyjski przewoźnik zrezygnował z tras do krajów UE, w tym pociągu Lew Tołstoj, który kursował z Moskwy do Helsinek przez Sankt Petersburg. Pociąg Allegro do Helsinek był jednym z ostatnich połączeń kolejowych między Rosją a UE - poinformowała Agencja Reutera.

Pod koniec lutego, po rosyjskiej agresji na Ukrainę i zawieszeniu ruchu lotniczego między Finlandią a Rosją, pociągi na trasie Sankt Petersburg-Helsinki zaczęły przewozić rekordową liczbę pasażerów. Był to dość szybki i tani sposób przedostania się do Finlandii. W niektóre dni składy były pełne. Dziennie do fińskiej stolicy przyjeżdżało po ok. 700 osób i, jak podawały lokalne media, z czasem ponad 70 proc. pasażerów na trasie zaczęli stanowić Rosjanie.