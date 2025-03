Ograniczenia w sklepach. Nowe przepisy weszły w życie

Ograniczenia w sklepach na Węgrzech

Ograniczenia dotyczą podmiotów o rocznych przychodach co najmniej miliard forintów (ok. 10,5 mln zł), a firmy, które nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z surowymi karami finansowymi.

Zapowiedź rozszerzenia grupy produktów

Do porozumienia jednak nie doszło. Podstawowym argumentem prezentowanym przez stronę rządzącą w odniesieniu do wprowadzonego rozwiązania jest walka z inflacją i nieuzasadnionymi, zdaniem polityków Fideszu, podwyżkami cen.

Ograniczenia ilościowe w węgierskich sklepach

Jak podał węgierski portal Mandiner, blokada marży doprowadziła do znaczącej obniżki cen ponad 1 tys. produktów. Według monitora cen, stawki za mleko producentów produkujących pod marką własną spadła w poniedziałek średnio o 150–250 forintów (ok. 1,57-2,62 zł), masła o ponad 300 forintów (ok. 3,36 zł), a jaj o prawie 200 forintów (ok. 2,24 zł).