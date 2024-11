Nowa najdroższa ulica świata

Najdroższa ulica handlowa świata znajduje się teraz w Mediolanie. To Via Monte Napoleone - donosi CNN. Możemy tu zrobić zakupy w sklepach takich marek jak Gucci, Chanel, Hermes, Versace, Cartier, Bottega Veneta, czy Celine. Do tej pory królowała nowojorska Piąta Aleja, czyli Upper Fifth Avenue.

"Do miasta przeprowadziło się wiele zamożnych osób"

- Via Monte Napoleone jest bardzo krótka w porównaniu do Fifth Avenue, New Bond Street czy Champs Élysees, co przyczynia się do wzrostu czynszów - mówi Thomas Casolo, szef działu handlu detalicznego w Cushman & Wakefield we Włoszech, cytowany przez CNN.