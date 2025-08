Zasiłek dla niepracujących. Rząd zapowiada reformę

- Musimy doprowadzić do sytuacji, że praca opłaca się bardziej niż pozostanie w domu. Pracujący muszą czuć, że na koniec dnia mają więcej pieniędzy od tych, którzy nie pracują - powiedziała ministra reprezentująca CDU.

Zmiany w zasiłku dla niepracujących w Niemczech

"Sueddeutsche Zeitung" informuje jednak, że pełnej zgody w koalicji nie ma, a ograniczenie prawa do zasiłków spotyka się z pewnym oporem ze strony socjaldemokratów.

Zgodnie z rządowymi danymi w 2024 roku z budżetu federalnego na Buergergeld popłynęło 46,9 mld euro, wsparcie z tego systemu otrzymało ok. 5,5 mln beneficjentów. W porównaniu z 2023 rokiem obciążenie dla państwa było wyższe o 4 mld euro. W tym roku i w kolejnym koalicja pod wodzą Friedricha Merza nie planuje zwiększenia środków na ten zasiłek.

Spór o zasiłek dla niepracujących

Do pobierania Buergergeld uprawnieni są w RFN posiadający niewielkie dochody z pracy lub niemający ich wcale.

System zasiłków finansowych dla bezrobotnych stał się w Niemczech przedmiotem ożywionej dyskusji po weekendowym komentarzu premiera Bawarii Markusa Soedera. Polityk CSU zaproponował, by nie wypłacać już więcej Buergergeld żadnym uchodźcom z Ukrainy . Zamiast tego mieliby oni otrzymywać niższe świadczenia przysługujące osobom ubiegającym się o azyl.

"Die Zeit" wylicza, że gdyby rząd w Berlinie zrealizował propozycję Soedera, to przyniosłoby to około miliard euro oszczędności w skali roku. Równocześnie tygodnik zauważa, że w Niemczech zatrudniony jest tylko co trzeci Ukrainiec w wieku produkcyjnym.