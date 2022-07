Największy taki diament od 300 lat. Teraz trafi na sprzedaż

czytaj dalej

W interesie polskiej gospodarki jest umocnienie złotego - powiedział szef departamentu analiz ekonomicznych Santander Bank Polska Piotr Bielski. Jak dodał, "jeśli Europejski Banki Centralny oraz Rezerwa Federalna (FED) będą wprowadzać kolejne podwyżki, to może to tworzyć presję na złotego i osłabiać walkę z inflacją". Podkreślił, że na niekorzyść polskiej waluty działa również coraz większa destabilizacja w gospodarce i wątpliwości co do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy.