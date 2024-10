czytaj dalej

Google będzie wykorzystwać małe reaktory jądrowe do wytwarzania energii potrzebnej do zasilania centrów danych sztucznej inteligencji (AI) - pisze BBC. Amerykański koncern podpisał w tej sprawie umowę z firmą Kairos Power. Google zacznie korzystać z pierwszego reaktora jeszcze w tej dekadzie, a z kolejnych - do 2035 roku.