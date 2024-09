czytaj dalej

"Wpływy Muska widoczne są od Kijowa po Pekin. Fakt, że kontroluje SpaceX, system internetu satelitarnego Starlink i firmę Tesla, pozwala mu odgrywać rolę w wojnie na Ukrainie, w rywalizacji gospodarczej USA i Chin, a nawet, do pewnego stopnia, w wojnie w Strefie Gazy" - pisze w poniedziałek główny komentator spraw zagranicznych dziennika "Financial Times" Gideon Rachman. Dodaje, że to "niesterowalny geopolityczny pocisk rakietowy. Wciąż jednak nie może stanowić prawa".