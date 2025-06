Lalka sprzedana za ponad pół miliona złotych

Jak podał brytyjski portal, mierząca 131 cm figurka została sprzedana na międzynarodowej aukcji Yongle w Pekinie. Aukcjoner zaznaczył, że jest to obecnie najdroższa tego typu zabawka na świecie.

Lalka Labubu sprzedana za rekordową kwotę

Lalki Labubu to dziwaczne postacie potworów stworzone dekadę temu przez artystę z Hongkongu Kasinga Lunga. Ich popularność wzrosła w ostatnich latach po wielu reklamach celebrytów.

Lalki Labubu - sprzedawane przez chińską firmę Pop Mart - kosztują zwykle około 50 juanów (ok. 25 zł).

Szał na lalki Labubu

Figurki wywołały globalny szał zakupów po tym, jak często pojawiały się w postach Lisy z k-popowej grupy Blackpink w mediach społecznościowych. Miękkie zabawki stały się "wiralem" na TikToku po tym, jak były noszone przez inne gwiazdy, w tym Rihannę i Dua Lipę. Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii - David Beckham - również zamieścił na Instagramie zdjęcie Labubu przyczepionego do jego torby.

Popularność zabawek Labubu przyczyniła się do sukcesu Pop Mart. Przychody firmy wyniosły 13 mln juanów w 2024 r. (ok. 6,7 mln zł), czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. W ubiegłym roku firma otworzyła nowe sklepy w pięciu krajach, w tym we Włoszech i Hiszpanii - poinformował brytyjski portal.